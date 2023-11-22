عبد اللهيان: لهذا السبب متواجدون في بيروت...!

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أكّد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أننا "متواجدون هنا اليوم في بيروت من اجل إجراء محادثات مع السلطات العليا في لبنان بخصوص كيفية تحقق الأمن الأقصى في المنطقة وايضا استيفاء الحقوق للفلسطينين".



وأعلن عبد اللهيان بعد وصوله الى مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت على رأس وفد ايراني، أننا "سمعنا من قادة المقاومة في المنطقة فإن الأيادي ستكون على الزناد حتى استيفاء الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني وحتى وصول الكفاح و النضال ضد الاحتلال في المنطقة الى نتيجة".



ولفت الى أنه "من دون ادنى شك فإن مرور ستة اسابيع من المقاومة البطولية للفلسطينين اثبت ان الوقت ليس لصالح الكيان الاسرائيلي المصطنع"، لافتا الى أن "ستة اسابيع من المقاومة في غزة اثبتت بأن الخاسر القطعي للرأي العام العالمي هم اميركا والكيان الصهيوني".



وشدد على أنه "لا يوجد ادنى شك بأن الشعب الفلسطيني هو من سيقرر مستقبل فلسطين".