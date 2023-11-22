"بين غزّة والإحتلال"… السيد: مُخطئٌ أيّ إحتلال يظُنّ أنّ إعادة الأسُود إلى أقفاصها سيعيد اليه الإطمئنان

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "أكس":

بين غزّة والإحتلال… لا يغُرَّنَكَ أنك إذا وضعْتَ الأسُود في الأقفاص وأطعَمْتَها وأسقَيْتها وداوَيتها، أنها ستكون يوماً مُمْتَنَةً لكَ، هيَ دوْماً في أقفاصها تتهَيّأ وتنتظرُ لحظةَ الغفْلَة التي تطمئِنّ أنتَ فيها بأنّكَ قد دجّنْتَها، فتنقضّ عليكَ لتنطلقَ الى الحُرّيّة… مُخطئٌ أيّ إحتلال يظُنّ أنّ إعادة الأسُود إلى أقفاصها سيعيد اليه الإطمئنان، سيُضطّر المُحتَلّ أن يصنع لنفسه قفصاً اكبر وجدراناً أعلى كما حاله اليوم، ليحمي نفسه من أسُود القفص الصغير، ولكن، ستكون هنالك دائماً في المستقبل لحظة غفلة من المُحتَّل وستكون أسود القفص الصغير أكثر شراسةً إلى ان تسترد أرضَها وحرّيَتها الى الأبد…