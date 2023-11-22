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الوزير فياض يشارك في المؤتمر العربي الخامس للمياه في الرياض

22
NOVEMBER
2023
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شارك وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في المؤتمر العربي الخامس للمياه الذي يعقد بين ٢٢ و٢٣ تشرين الثاني الجاري في الرياض ، المملكة العربية السعودية تحت شعار التنمية المستدامة في المنطقة العربية الهدف السادس - التحديات والفرص .
رافق الوزير فياض المدراء العامون لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران ومؤسسة مياه الشمال الاستاذ خالد عبيد والمستشارة الاعلامية الاستاذة ريتا شاهين .وافتتح المؤتمر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة وبتنسيق مشترك مع الامانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بحامعة الدول العربية بحضور عدد من الوزراء والفعاليات من الدول العربية ودول المنطقة .

ركزت كلمات الجلسة الافتتاحية على ما تواجهه منطقتنا العربية من النقص الحاد في موارد المياه الطبيعية بحكم الظروف الجغرافية والجيولوجية والمناخية . ويُعد شح المياه من ابرز معوقات التنمية فالماء اساس الحياة ، الا ان مسألة توفره بشكل مستدام لا يزال يشكل تحدياً كبيرا ونظرا لأهميته فقد حظى قطاع المياه بالدعم والاهتمام من الحكومات العربية ومن جامعة الدول العربية خلال العقود الماضية ، حيث وضعت الخطط للوصول الى استدامة الموارد المائية وتوفير الامن المائي مما اثمر انشاء مشاريع تشمل محطات التحلية والتنقية والسدود والخزن الاستراتيجي وشبكات التوزيع وغيرها .

وركزت الجلسة الاولى على تجربة المملكة العربية السعودية في ادارة موارد المياه وتحدياتها في جميع مراحل سلسلة الامداد وانتاج المياه المجددة واعادة الاستخدام وتمت مناقشة هيكلة القطاع وتنظيمه وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص بهدف تحقيق قطاع مياه مستدام متكامل ومرن قادر على تحقيق امن الامداد والاستدامة البيئية والاقتصادية بإدارة فاعلة للتكاليف وفقاً لرؤية المملكة للعام ٢٠٣٠ .

من جهة ثانية مثّل الوزير فياض لبنان في الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي يعقد بالتوازي مع المؤتمر العربي الخامس للمياه في فندق انتركونتنتال في الرياض على ان يعقد الوزير فياض عددا من اللقاءات مع نظرائه الوزراء حيث يعرض واقع قطاع المياه في لبنان وسبل التعاون لما فيه خير ومصلحة لبنان في ظل التحديات التي يواجهها والحلول الممكنة في هذا الإطار .

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