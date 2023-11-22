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البيسري يكشف موعد تسلم داتا النازحين!

22
NOVEMBER
2023
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

"أقامت المديرية العامة للأمن العام إحتفالاً مركزياً رمزياً في العيد الثمانين للاستقلال في المقر المركزي للمديرية ترأسه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

وبعد أن استعرض ثلة من التشريفات، وضع المدير العام اكليلاً من الزهر على نصب الشهداء ووقف دقيقة صمت مترافقة مع معزوفة الموتىثم التقى اللواء البيسري كبار الضباط في قاعة ٢٧ آب حيث افتتح الاحتفال بالنشيد الوطني ونشيد الأمن العام.

وبعد أن تلا رئيس مكتب شؤون الإعلام العميد ايلي الديك النشرة التوجيهية التي وجهها المدير العام الى العسكريين، تحدث اللواء البيسري الى الضباط شارحاً التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة متناولاً المسؤوليات الملقاة على الأمن العام في هذا الظرف الدقيق من تاريخ الوطن، وركز على أهمية تحصين المديرية من خلال الإنضباط والالتزام بالقوانين والتعليمات، مشددا على إيلاء المواطن كل الإهتمام وهو الذي يعاني من الوضع الصعب. ونوه بالجهود المبذولة من أجل استمرار المديرية بأداء مهامها على أكمل وجه لوجستياً وإدارياً وتأمين المتطلبات الأساسية للعسكريين، كل في نطاق مسؤولياته.

وتطرق إلى ملف النازحين السوريين باعتباره ملفاً أساسياً يتصل بحاضر ومستقبل لبنان، كاشفا عن قرب تسلم داتا النازحين متمنياً أن يساهم ذلك في إيجاد الحلول لهذا الملف الضاغط على لبنان بالتعاون مع الوزارات والإدارات المعنية.

وختم بتوجيه المعايدة للضباط والعسكريين، مثنياً على جهودهم الاستثنائية في صون الوطن وتحصينه وحماية المواطن. وخص الرائد الشهيد روجيه جريج بتحية اجلال وتقدير لمناقبيته العالية".

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