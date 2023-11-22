كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية النهارية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء السبت حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا ويحمل معه أمطار وعواصف رعدية خلال الأيام القادمة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين ١٧ و٢٥ في بيروت ، بين ١٣ و ٢٣ في طرابلس، بين ٨ و ٢٠ في زحلة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خلال النهار بينما تبقى باردة نسبيًا خلال الليل والصباح الباكر خاصة في الداخل وعلى الجبال، كما تنخفض نسبة الرطوبة و تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية النهارية.

الجمعة: قليل الغيوم يتحول تدريجيا الى غائم بسحب مرتفعة ، ترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط في المناطق الداخلية بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل والمرتفعات والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال النهار تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر وتزيد نسبة الرطوبة مع اقتراب المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا والذي يؤدي الى انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والى تكاثف الغيوم وتشكل الضباب على المرتفعات واشتداد في سرعة الرياح وتصبح الأجواء صباح يوم الأحد مهيأة لتساقط أمطار متفرقة مع احتمال أن تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية.

- درجات الحرارة المتوقعة : على الساحل من 11 الى 25 درجة، فوق الجبال من 6 الى 18 درجة، في الداخل من 5 الى 25 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية وشمالية شرقية نهارا سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س، جنوبية شرقية ليلاً .

- الانقشاع: جيد على الساحل. متوسط على المرتفعات

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٣٥ و ٦٥% .

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: ٢٥° درجة.

- الضغط الجوي: ٧٦٤ ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,16 ساعة غروب الشمس: 16,31 .