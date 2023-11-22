أبي رميا: يعلو ولا يْعلى عليه

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بمناسبة عيد الإستقلال كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس: "علم لبنان يعلو فوق كل الوان الاعلام الحزبية. مصلحة لبنان فوق مصالح دول العالم كلها. هذا هو الاستقلال : عندما نكون لبنانيين اوّلاً وأخيراً، وعندما لا نلعب دور الممثلين لمصالح الدول على حساب المصلحة الوطنية. ولسوء الحظ، لا زالت احزاب تعتبر نفسها اهمّ واكبر من الوطن وما زالت قوى ترتضي بتنفيذ الاجندات الخارجية. ويبقى لتحقيق الاستقلال مسار طويل بالرغم من مرور ٨٠ سنة على الاحتفال به."

وأرفق تغريدته بصورة معبرة للعلم اللبناني كتب عليه: يعلو ولا يْعلى عليه.