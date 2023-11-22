أمل أبو زيد: 80 عاماً ولبنان في معركة دائمة لحماية الاستقلال

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إعتبر النائب السابق أمل أبو زيد "أن لبنان مازال في معركة دائمة لحماية الاستقلال"، وكتب اليوم على منصة "إكس": "ثمانون عاماً ومازال لبنان في معركة دائمة لحماية الاستقلال والسيادة والاستقرار...وفي خضم التحديات والأخطار التي تهدّد وطننا ولاسيما من الجبهة الجنوبية، من المؤسف أن يمر 22 تشرين الثاني من دون رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن والساهر على احترام الدستور والحفاظ على استقلال لبنان وسلامة أراضيه".

وأضاف "في هذه المناسبة، رجاؤنا أن يبقى لبنان منبتاً للرجال وأن يظل إسمه مكتوباً على شمس الحرية التي لا تغيب".