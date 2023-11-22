اغتالته إسرائيل في جنوب لبنان... "القسّام" تنعى "القيادي أبو خالد"

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صدر عن "كتائب القسام" بيان جاء فيه: "تزف كتائب الشهيد عزالدين القسام إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد القسامي المجاهد: خليل حامد خرازِ "أبو خالد" من مخيم الرشيدية، الذي اغتالته يد الغدر الصهيوني على مشارف فلسطين المحتلة في الجنوب اللبناني، يوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023م الموافق 7جمادي الأول 1445هـ".



وأضاف البيان، "الشهيد القائد خليل "أبوخالد" عمل في دعم وإسناد المقاومة في الداخل والخارج وكانت له بصمته الجهادية في الميدان وكان شهيدنا شجاعاً مقداماً، نذر نفسه في سبيل الله، حاضراً في كافة ميادين الجهاد على مدى عدة عقود".