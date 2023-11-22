بعد ليل متوتّر.. كيف بدا المشهد من الجنوب صباحًا؟

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور قاسم صفا ان "العدو الصهيوني استمر في تعدياته وانتهاكه للسيادة اللبنانية واستهدافه للمدنيين والمنازل المأهولة وبعد سقوط سبعة شهداء يوم امس من بينهم فريق عمل صحفي تابع لقناة "الميادين"، قام العدو الاسرائيلي بقصف اطراف معظم البلدات في القطاع الغربي وصولا حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون والشعيتية.

وتجددت الاعتداءات التي استمرت وبعنف حتى الثانية من فجر اليوم وطيلة الليل الفائت حيث اغار الطيران الحربي المعادي على خلة حسن بين بلدتي مجدل زون وطيرحرفا وكان سبقها بغارة عنيفة على جبل اللبونة محيط بلدة الناقورة حيث استهدف سيارة قديمة متوقفة عن العمل منذ زمن بعيد في وادي حسن.

اما صباح اليوم فقد اطلق العدو الاسرائيلي عددا من القذائف المباشرة على محيط بلدة البستان قرب بركة ريشة تبعها بتمشيط بالاسلحة الرشاشة الثقيلة.

وعاشت قرى القطاعين الغربي والاوسط طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي واطلاق القنابل المضيئة في سماء المنطقة.

يذكر ان العدو الصهيوني يستمر ويوميا بأطلاقه القنابل الحارقة على الاحراش المتاخمة للخط الازرق وعلى غيرها من الاودية والجرود بالقطاعين الغربي والاوسط وذلك لقضاءه على الثروة الحرجية فقدت لغاية الان وخاصة في بلدتي علما الشعب و الناقورة اكثر من نصف الاشجار المعمرة المثمرة والحرجية.

اما لجهة حركة النزوح فأنها بإزدياد يومي حسب احصاءات وحدة الكوارث التابعة لاتحاد بلديات قضاء صور وان هذا النزوح للسكان وازدياده يضع وحدة الكوارث امام تحدي تأمين الاحتياجات الضرورية مع ضعف الإمكانيات.