الوطن السورية: البيسري: الفرصة مناسبة للعمل على إيجاد حل سريع لملف النزوح السوري في لبنان

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الوطن السورية: دعا المدير العام للأمن العام بالإنابة في لبنان اللواء الياس البيسري إلى العمل على إيجاد حل سريع لملف النزوح السوري، معتبراً أن الفرصة المناسبة للبحث في هذا الملف هي في هذا الوقت بالذات، حيث المشاريع الخطيرة على مستوى المنطقة، «والتي يخشى أن يكون لبنان ساحة تصفية لها».

وضمن نشرة توجيهية إلى عسكريي الأمن العام، دعا البيسري مخاطباً العسكريين إلى المثابرة على تقديم الخدمات للبنانيين والمقيمين واعتبر أنه «أمام هذا الواقع، يحتم عليكم الواجب أن تثابروا على ما تقومون به من دور طليعي في خدمة اللبنانيين والمقيمين، والمساهمة في ضمان الأمن والاستقرار الداخلي، ولاسيما أن هذه المهمات التي تدخل في صلب صلاحيات الأمن العام، تتطلب مقاربة لكل الملفات بعناية لنصل بها إلى خواتيمها الصحيحة، وبما يخدم مصلحة لبنان العليا».

ورأى أن، «من أبرز هذه القضايا ملف النزوح السوري والعمل على إيجاد حل سريع له، يشكل مرتكزاً أساسياً في تحصين بنيان الدولة ونزع كل الأوراق التي قد تستخدم لاحقاً في فرض وقائع ديموغرافية لا طاقة للبنان على تحملها، جغرافياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً والأخطر كيانياً».