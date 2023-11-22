الخارجية القطرية تعلن نجاح جهود الوساطة لتحقيق الهدنة.. إليكم التفاصيل!

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قالت الخارجية القطرية اليوم الأربعاء، إنّه تمّ نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضافت: "جهود الوساطة أسفرت عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة".

وأوضحت: "الهدنة الإنسانية ستستمر لـ4 أيام قابلة للتمديد، حيث يشمل الإتفاق تبادل ٥٠ امرأة وطفلا من الأسرى بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين."



وأكملت الخارجية القطرية: "ستتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق."

وأردفت أنّ "الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من المساعدات الإغاثية بما فيها وقود مخصص للاحتياجات الإنسانية، " و أنّ "دولة قطر تؤكد استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين."

وختمت الخارجية: "نثمن جهود مصر والولايات المتحدة في دعم جهود الوساطة وصولا إلى هذا الاتفاق."