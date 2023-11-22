عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023

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الأخبار:إسرائيل وأميركا تتنازلان: بداية نهاية الجنون؟



نداء الوطن: إسرائيل تغتال إعلاميَّين و6 مدنيين و"الحزب" يُفنّد كلاماً منسوباً لنصرالله

هدنة غزة ستسري على الجنوب.. مجلس الأمن: لا بدّ من جيش قوي



اللواء: الإستقلال الدامي جنوباً: جرائم ضد الصحافيِّين والمدنيِّين وحشود معادية

عون لضمان تماسك المؤسسة العسكرية وعدم المسّ بها.. وباسيل لتكليف الأعلى رتبة



البناء: حكومة الاحتلال تنقسم حول صفقة الهدنة والتبادل قبل إقرارها بتأييد الجيش والأمن هدنة لخمسة أيام مفتوحة للتمديد… ومعادلة 3 مقابل 1 للتبادل… ودخول المساعدات الاحتلال يستهدف «الميادين» والإعلام: فرح وربيع وحسين شهداء… وحملة تضامن



النهار: إسرائيل تتوغل في الاستفزاز باغتيال إعلاميين ومدنيين





الجمهورية: بايدن لـ ميقاتي: لمنع توسع النزاع

إعتداء إسرائيلي جديد علىى الصحافيين

l'orient le jour: Le gouvernement israélien approuve l'accord pour une libération d'otages contre une trêve à Gaza