«وول ستريت جورنال»: "اسرائيل" نشرت نحو 100 ألف جندي على حدودها الشمالية مع لبنان

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الأنباء الكويتية: تقول صحيفة «وول ستريت جورنال» ان اسرائيل نشرت نحو 100 ألف جندي على حدودها الشمالية مع لبنان، تحدثت وسائل الاعلام المحلية عن مراقبة ديبلوماسية للوضع في الجنوب، وان الملحقين العسكريين، لدى بعض السفارات في لبنان، يدرسون خططا لنقل رعاياهم منه،

وتشير الصحف الإسرائيلية الى «ضغوط» مكثفة من قادة الجيش لتوجيه ضربة ضد «حزب الله» في ضاحية بيروت الجنوبية، ردا على قصف الحزب لثكنات الجيش الاسرائيلي، «متجاوزا قواعد الاشتباك والخطوط الحمراء»، وإقران هذه الضغوط بدعوة وزير الدفاع يوآف غالانت، خلال الاجتماع الحكومي الاخير، الى عمل عسكري اوسع ضد «حزب الله».