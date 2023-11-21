فضيحة مناقصة مواقف المطار.. محاباة مذهبية وهدر مال عام وصمت هيئة الشراء!

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خاص tayyar.org

يجري التدقيق في شبهة تزوير طالت نتيجة مناقصة تلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في مطار بيروت، أبطالها وزراء ومديرون عامون، وبغياب الهيئات الرقابية المعنية التي يفترض أن تمارس صلاحياتها الرقابية بلا إبطاء أو تلكؤ. إذ بعدما رست المناقصة على شركة لتقديمها العرض الأفضل فنيا وماليا، تفاجأ المعنيون بتغيير النتيجة بشكل مفاجئ لمصلحة الشركة المنافسة، بتواطؤ بين جهات معروفة، وبشبهة محاباة سياسية وشخصية ومذهبية.

اللافت أن هيئة الشراء العام التزمت الصمت، ولم تخطُ أي خطوة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها القانوني، على الرغم من أن تعديل نتيجة المناقصة انطوى على هدر كبير في المال العام بفعل الفارق في العرض المالي المقدّم من الشركتين.