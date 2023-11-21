"حزب الله" ينعي الشهيدة فرح وزميلها

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صدر عن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ، بيان جاء فيه:

"يتقدم الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، من الأعزاء في قناة الميادين، بأحر التعازي والمواساة بإرتقاء الزميلين الصحفيين فرح عمر وربيع المعماري نتيجة العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف فريق عمل الميادين في جنوب لبنان أثناء تأدية واجبه الإعلامي في نقل وقائع الميدان المقاوم والكشف عن جرائم الإحتلال كما ويتقدم الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية من عائلات الشهيدين بأسمى آيات العزاء على مصابهم الجلل، سائلين الله عزّ وجل أن يمن عليهم بالصبر والسلوان"

و اضاف: "كما كانت الرسالة الأخيرة للشهيدة فرح عمر، فإن هذا العدو العاجز عن تحمل ضربات المجاهدين في الميدان، يلجأ بكل ما يحمله من صفات الغدر والجبن إلى استهداف الإعلاميين ظناً منه أنه يرهبهم للكف عن تأدية واجبهم المهني والإنساني؛ متناسياً أن استهدافهم لن يجلب عليه سوى ما فرضته المقاومة من المعادلات التي خبرها وسيخبرها جيداً في الميدان "

وختم البيان، "للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل".