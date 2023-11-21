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"دعوةٌ" من حميّة إلى رؤساء مراكز جرف الثلوج...

21
NOVEMBER
2023
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دعا وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خلال اجتماع مع رؤساء مراكز جرف الثلوج، إلى متابعة العمل بروح من التكامل والتعاون لإنجاح العمل في موسم الثلوج المقبل. وعُقد الاجتماع الموسع في وزارة الأشغال للإطلاع على كافة التحضيرات المكلفة بها جميع مراكز جرف الثلوج على كامل الأراضي اللبنانية، حيث جرى استعراض الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه عمل بعضها.

وأشاد حمية، في مستهل الإجتماع، بـ"العمل الدؤوب الذي قام به رؤساء المراكز وكافة العاملين والمستخدمين فيها في الموسم الماضي"، لافتًا إلى أنّ "التعاون كان السمة التي اتّسم بها العمل فيه"، معبّرًا عن "تقديره لروح المسؤولية التي تحلّى بها هؤلاء، وذلك على الرغم من كل الصعوبات والمعوّقات التي اعترضت عملهم، إلّا أنّهم كانوا الأجدر بالتغلّب عليها، ولو باللحم الحي".

وأضاف، "دعوتكم اليوم لهذا الإجتماع، كي نكون جميعًا يدًا واحدة في الإستعداد لموسم الثلوج المقبل، ولكي نقيّم معًا واقع المراكز، وذلك للإطلاع على الحاجيات والصعوبات. هذا فضلًا عن إمكانية إفادة المراكز بعضها لبعض".

 

وشدّد حميّة في هذا السياق، على "أهمية التنسيق والتكامل بين المراكز، كون ذلك يساعد قدر الإمكان في التغلب على المعوقات والمشاكل التي قد تواجه عملكم، وخصوصًا في ظل الظروف الصعبة".

واستعرض خلال الإجتماع موضوع البدلات الماليّة للعمال الموسميين، مشيرا إلى أنّ "التصحيح الذي طرأ عليها وفقًا للمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، أمّنت نوعًا ما شيئًا من الإنصاف لهم، وذلك على الرغم من أنّها تبقى غير كافية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي نمر بها جميعًا".

أمّا على صعيد صيانة الآليات الخاصّة بجرف الثلوج، وكذلك بالنسبة للمحروقات والزيوت والملح وباقي المستلزمات الأخرى، فأكّد حميّة أنّه "قد تم تأمين التمويل اللازم لها، ونحن في متابعة للإجراءات الخاصة بإنجازها مع الإدارات الأخرى وفقًا للأصول القانونية".

وختم حميّة، متوجهًا "إلى الجميع بضرورة متابعة الأعمال بنفس الروح التكاملية والتعاونية فيما بينهم، كون نجاح العمل له انعكاسات إيجابية متعددة، وخصوصًا على صعيدي إبقاء التواصل بين المناطق الجبلية وموسم السياحة الشتوية أيضًا".

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