"الأولوية لأبناء المناطق الحدودية الجنوبية"... الحلبي تابع عملية تحويل بدلات الإنتاجية إلى أفراد الهيئة التعليمية

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تابع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، عملية تحويل بدلات الإنتاجية إلى أفراد الهيئة التعليمية في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية. وتبلّغ من الإدارة أن نحو 6500 رسالة هاتفية تم إرسالها إلى المستحقين لقبض الإنتاجية من شركات التحويل، وذلك بحسب قدرات هذه الشركات".



وأعطى، "توجيهاته لمنح الأولوية لأبناء المناطق الحدودية الجنوبية الذين نزحوا قسرا نتيجة العدوان الإسرائيلي".



وأكّد الحلبي، أنه "ستتم يوميا متابعة إرسال الرسائل حتى تصل هذه البدلات إلى جميع المستحقين وفاقا للآلية المقرّرة سابقًا".