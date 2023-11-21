الدفاع المدني سحب 5 ضحايا استشهدوا نتيجة القصف الإسرائيلي في هذه البلدة!

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أن عناصرها "تمكّنوا اليوم، معززين بالآليات من مراكز متعددة، من إخماد النيران التي اندلعت نتيجة القصف الإسرائيلي داخل منزلين في كفركلا حيث استشهدت مواطنة وسقط جريحان. وقد عملت سيارات الإسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية على نقل جثة الشهيدة والجريحين الى مستشفى مرجعيون".



وأشار، إلى ان "العناصر عملوا على إخماد النيران التي اندلعت داخل منزلين في ميس الجبل ومنزل في حولا، حيث اقتصرت الاضرار على الماديات. وتوازيا، عمل العناصر بالتعاون مع جمعية كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية، على سحب 5 ضحايا استشهدوا نتيجة القصف الإسرائيلي في منطقة الشعيتية، ونقلوا جثة أحد الشهداء الخمسة الى مستشفى اللبناني الايطالي، فيما نقلت الاجهزة الأخرى باقي الشهداء الى مستشفيات المنطقة".



وأكّد البيان، أن "عناصر من الدفاع المدني يواصلون بالتعاون مع جمعية كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية، العمل في هذه الاثناء، على رفع الانقاض في موقع المنزل الذي استهدف أمس في بلدة الخيام لسحب جثة الشهيد الذي سقط اثر القصف الإسرائيلي الذي طال المنزل".