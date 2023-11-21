"ردا على قيام العدو باستهداف الصحافيين"... المقاومة اسقطت بالصواريخ الموجهة تجمعا لجنود الاحتلال بين قتيل وجريح!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على قيام العدو الصهيوني باستهداف الصحافيين في قناة الميادين الشهيدة فرح عمر والشهيد ربيع المعماري وسائر الشهداء المدنيين، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 03:45 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-11-2023 بالصواريخ الموجهة تجمعا لجنود العدو الصهيوني داخل منزل في مستوطنة أفيفيم مما أدى الى سقوط عناصره بين قتيل وجريح. ‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏