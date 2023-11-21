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برقية من بايدن الى ميقاتي... اليكم ما الذي جاء فيها!

21
NOVEMBER
2023
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أكد الرئيس الاميركي جو بايدن "ان الولايات المتحدة الأميركية ستواصل العمل مع لبنان ومع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط بشكل وثيق للحفاظ على السلام ومنع توسع رقعة الصراع".

 وأكد أن "الولايات المتحدة الأميركية ستواصل العمل مع لبنان والشركاء في منطقة الشرق الأوسط بشكل وثيق للحفاظ على السلام ومنع توسع رقعة الصراع. كما اتطلع للعمل معكم في العام المقبل لصياغة مستقبل اكثر أمانا وازدهارا وتكاملا لشعوب المنطقة".

كما تلقى ميقاتي برقية تهنئة من ملك الاردن عبدالله الثاني ابن الحسين جاء فيها: "يسرّني أن اغتنم مناسبة احتفالات الشعب اللبناني الشقيق بعيد إستقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة أن ابعث الى دولة اخي العزيز باسمي وباسم شعب المملكة الاردنية الهاشمية وحكومتها بأحر التهاني القلبية وأصدق المشاعر الأخوية،سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولتكم وانتم تنعمون بموفور الصحة والعافية ، وعلى شعبكم الشقيق وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار".

 

وأيضاً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاء فيها: "يطيب لي أن ابعث الى سعادتكم ومن خلالكم الى الشعب اللبناني الشقيق، بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات الأخوية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال".

وأضاف: "اغتنم هذه المناسبة الطيبة لأعرب عن تقديرنا البالغ لعمق ومتانة العلاقات المصرية اللبنانية والتي تعززها أواصر الاخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا حرص مصر على دعمها الكامل لاستقلال لبنان الشقيق، والدفع قدما بأطر التعاون الثنائي بين شعبينا نحو آفاق أرحب في كل المجالات بما يعود بالنفع على بلدينا الشقيقين وعلى أمتينا العربية والإسلامية".

كما تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال برقيات تهنئة من كل من رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين ، رئيس ايرلندا مايكل دانييل هيجينز، رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان.

 وكان استقبل في السراي الحكومي سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في المنطقة.

وإجتمع مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، وإطلع منه على سير العمل في الهيئة ومدى جهوزيتها لاستقبال المراجعات والشكاوى وتأدية مهامها بالرغم من كل الصعوبات التي تعترض عملها. وقد جدد ميقاتي دعم الهيئة في مهامها وفي المضي قدما في كل ما يسهل عملها.

كما اجتمع مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.

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