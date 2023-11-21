وفد من التيار الوطني الحر في طرابلس يضع اكليلا على ضريح عبد الحميد كرامي بمناسبة الاستقلال ويزور فيصل كرامي‎

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قام وفد من التيار الوطني الحرّ ممثلاً بمنسّق قضاء طرابلس سامر الرز واعضاء من الهيئة، منسق جبل محسن طالب دندشلي وعضو مجلس القضاء إحسان اليافي ومتابع المجلس جان حنا بوضع إكليل على ضريح رجل الاستقلال عبد الحميد كرامي في مدافن عائلة آل كرامي في باب الرمال وسط حشد من الرسميين والمواطنين وذالك بمناسبة الذكرى ال ٨٠ لعيد الاستقلال.

ثم توجه الوفد الى منزل النائب فيصل كرامي ونقل تحيات رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل.

أثنى الوفد على مواقف رجل الاستقلال عبد الحميد كرامي، التي نفتقدها اليوم خاصةً في ظل الانقسام الحاصل.

تطرق الوفد والنائب كرامي الى الوضع في البلاد عامةً والحرب الدائرة في غزة والوضع في الجنوب،

وشجون مدينة طرابلس على الصعيد الإنمائي والاجتماعي وانتخابات نقابة المحامين الاخيرة.

وسبل تعزيز العلاقات والتعاون بين كافة أبناء وفعاليات المدينة لمواجهة التحديات التي قد تحدث مستقبلاً.