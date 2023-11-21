لحود: نَعد هذا العدو بالهزيمة الحتميّة!

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صدر عن الرئيس السابق العماد اميل لحود البيان الآتي: نتوجّه بالتعزية الى عائلة الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري والى أسرة محطة "الميادين" بشخص رئيس مجلس إدارتها غسان بن جدو التي تدفع اليوم ثمن جهودها في إلقاء الضوء على ما يرتكبه العدو الإسرائيلي على أرض الجنوب كما على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة من مجازر.

وأضاف لحود: مهما سعوا الى إخفاء الحقيقة، فهي ستظهر حتماً بفعل بسالة المقاومين وعبر تغطية الوقائع وحجم كذب العدو من خلال وسائل الإعلام، مثل "الميادين"، التي ساهمت في شكلٍ أساسيّ بالتأثير على الرأي العام الدولي، وهذا ما يعجز العدو عن تقبّله ولذلك يستهدف الإعلاميّين بشكلٍ مباشر.

وختم لحود: بقدر ما نتألّم على خسارة الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري، نعد هذا العدو بالهزيمة الحتميّة، وهي آتية، بل باتت قريبة أكثر ممّا يظنّ كثيرون.