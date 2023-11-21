نعمة الله أبي نصر: لماذا لا نجتمع ونتحاور وننتخب رئيساً للجمهورية؟!

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كتب النائب السابق نعمة الله أبي نصر وقال:

"بعد مضي 33 عاماً على توقيع وثيقة الوفاق الوطني وولادة دستور جديد،

تبين أننا أنتجنا نظاماً سياسياً لا يخضع للمحاسبة والمساءلة،

ولا يؤمن بفصل السلطات ولا يقيم للشعب وزناً.

وبعد مضي سنة كاملة على فراغ سدّة رئاسة الجمهورية؛

اليوم، ونحن على عتبة عيد الإستقلال الوطني،

المطلوب من النواب الموارنة ال 34 أن يتحرّروا من كل القيود،

فيجتمعوا مع زملائهم في قاعة مجلس النواب من أجل المباشرة في حوارٍ وطني صادقٍ وشفّاف يتناول ما ينصّ عليه الدستور، ووجوب تطبيقه لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية،

على أن لا يغادروا قاعة المجلس قبل انتخابه...

وإلاَّ ستكون مسؤوليتهم كبيرة تجاه الشعب والوطن وطائفتهم، مذكرينهم أنهم يشغلون فيمجلس النواب مقاعد مخصصّة للموارنة."