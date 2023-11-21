من tayyar.org إلى "الميادين" أحر التعازي وأصدق التضامن: جريمة العدو لإسكات المنبر الذي يفضحه!

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يدين tayyar.org الجريمة الإسرائيلية البشعة التي استهدفت زميلين في قناة "الميادين"، وتندرج في إطار سجله الإجرامي المستمر والمفتوح، وذلك سعياً لإسكات المنابر الإعلامية الحرة التي تفضح العدوانية الإسرائيلية.

إن tayyar.org يتقدم من قناة "الميادين" بإدارتها والعاملين فيها، بأحر التعازي وأصدق التضامن معها ومع كل الزملاء الصحافيين الأحرار الذين يواجهون بالصورة والصوت والكلمة، أشرس كيان عدواني ضرب بكل قوانين الحرب وأعرافها وبالمواثيق الدولية عرض الحائط، كما يدعو المؤسسات الدولية الإعلامية إلى الكف عن سياسة الحياد السلبي واتخاذ مواقف واضح من كل الجرائم الإسرائيلية التي استهدفت الزملاء الصحفيين من فلسطين إلى لبنان.