بالأرقام.. ارتفاع أسعار الاستهلاك

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2023 سجل ارتفاعا وقدره 17,2 % بالنسبة لشهر أيلول 2023. ساهم في هذه الارتفاع ارتفاع مؤشر التعليم حيث يتم تجميع أسعار بند التعليم مرة واحدة سنويا في شهر تشرين الاول".

واشارت الى ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن تشرين الاول 2023 بلغ 215,4 % بالنسبة لشهر تشرين الاول من العام 2022.

وسجل التغير الشهري لمؤشر الاسعار عن شهر تشرين الاول على صعيد المحافظات النسب التالية:



- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 16,2 %

- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 22,3 %

- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 13,9 %

- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 12,05 %

- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 9,4 %

- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 9,3 %



ولمزيد من التفاصيل، دعت الادارة الى الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.