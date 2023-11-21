توتّر صباحي واستهداف منازل في كفركلا!

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أشارت "العربية" إلى أن "مسيّرة انطلقت من جنوبي لبنان واخترقت الأجواء الإسرائيلية الشمالية".



ولفتت "الجزيرة" لاحقًا أن "صفارات الإنذار تدوي في عدة بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع الشرقي لجنوب لبنان".



وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه "عقب دوي صفارات الإنذار في اصبع الجليل عند الحدود الشمالية مع لبنان، تم إطلاق صاروخ قبة حديدية تجاه هدف مشبوه ولم يُعرف ما اذا كان طائرة مسيّرة او هدف خاطئ".

وكتب مراسل قناة "المنار" علي شعيب، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "العدو يستهدف جنوب بلدة الخيام بصاروخ موجه بعيد المدى و يستهدف منزلين خاليين في بلدة كفركلا".