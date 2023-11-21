هل باتت الهدنة قريبة؟

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قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية، إن الحركة "تقترب من التوصل لاتفاق الهدنة" مع إسرائيل.

وقال هنية في بيان أرسله أحد مساعديه إلى "رويترز": "سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومقرها جنيف، في بيان إن رئيسة اللجنة ميريانا سبولجاريك، التقت في قطر يوم الاثنين مع هنية "لتحقيق تقدم في ما يتعلق بالقضايا الإنسانية"، المتعلقة بالصراع. كما التقت بشكل منفصل مع السلطات القطرية.

وقالت المنظمة إنها لم تشارك في المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح المحتجزين، مبدية استعدادها "لتسهيل أي إطلاق سراح مستقبلي يتفق عليه الطرفان" باعتبارها وسيطا محايدا.