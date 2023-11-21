أنقرة: أولوياتنا في سورية القضاء على التهديد الإرهابي!

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الوطن السورية: أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن إحدى الأولويات بالنسبة لقوات بلاده المحتلة في شمال سورية هي القضاء على ما سماه «التهديد الإرهابي»، متجاهلاً دعم بلاده تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وفصائل مسلحة أخرى.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن فيدان قوله خلال اجتماع لجنة الموازنة بالبرلمان التركي: إن «إحدى أولوياتنا في الميدان السوري، هي القضاء على التهديد الإرهابي، وخاصة حزب العمال الكردستاني وداعش»، معتبراً أن «بعض الدول تستمر في دعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب تحت ستار القتال ضد تنظيم داعش»، ( في إشارة إلى قوات الاحتلال الأميركي).

وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني «PKK» كمنظمة إرهابية وتعتبر ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية -قسد» وما تسمى «وحدات حماية الشعب» الكردية العمود الفقري لـ«قسد» امتداداً للحزب بينما ترى فيها الولايات المتحدة حليفا في الحرب على الإرهاب.