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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023

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الأخبار: غزة... الهدنة مقابل التبادل أقرب

مشروع وصاية عسكرية بريطانية على لبنان
خط «مباشر» بين بيروت وتل أبيب: أنظمة تشويش على اتصالات المقاومة؟

 

 

 

نداء الوطن: مشروع لتطويع 8 آلاف جندي والراعي مع "القائد" إلى النهاية
قلق أميركي متزايد من حرب لبنان وإسرائيل تضغط لانسحاب "الحزب"

 

 

 

النهار: هوكشتاين مجدداً يسابق خطر حرب على لبنان

 

 

 

الجمهورية: تحرك أميركي لتجنب حربٍ إقليميةٍ
بايدن: إتفاق وشيك بشأن الرهائن

 

 

 

البناء: مؤشرات أميركية «اسرائيلية» فلسطينية قطرية على قرب اعلان الهدنة والتبادل / المقاومة تلهب شمال غزة بوجه الاحتلال وعشرات الصواريخ تسقط على تل أبيب / 4 صواريخ بركان تدمّر موقع برانيت… وهوكشتاين في تل أبيب لمنع توسع الحرب

 

 


اللواء: تدخل أميركي مباشر لاحتواء انزلاق إسرائيل إلى حرب مع لبنان
«القوات» في بكركي لفرض التمديد لعون..وقرار بتعويم صفقة الفيول معدّلة

 

 

 

l'orient le jour: Au pays de Hassan Nasrallah, le « crime » est à géométrie variable

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