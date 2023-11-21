أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تؤكد غرفة عمليات المقاومة في غزة إن العمليات النوعية في غزة والضفة الغربية قد بدأت بعدما تمّ احتواء الهجوم البري لقوات الاحتلال ووضع آليات التعامل معها، وتجهيز القوى والأسلحة اللازمة لذلك، بما في ذلك استهداف عمق الكيان بالصواريخ وبما يلزم من أشكال أخرى للعمل المقاوم.



خفايا

تقول مرجعية سياسية إقليمية إن محور المقاومة بدأ المرحلة الثانية من خطة المساندة لصمود غزة والمقاومة فيها بعدما كانت المرحلة الأولى قد أنشأت منصات المشاركة وأشعلت فتيل المواجهة. وفي المرحلة الثانية مفاجآت سوف تقلب موازين المواجهة وتوسّع ساحاتها وتنوّع أسلحتها بينما بدأت علامات الإنهاك تظهر على جيش الاحتلال وقد استنفد أقصى ما عنده.



اللواء: أسرار

لغز

لم تجزم المصادر المعلومات المتداولة عن دخول «قوة النخبة في المقاومة» ساحات المواجهة في الجنوب!



غمز

يكاد إعلام دولة مجاورة يغيب كلياً عن الإندماج على غرار إعلام دول وجهات أخرى، في تغطية المواجهات الجارية في قطاع غزة.



همس

رافق وفد من «بطانة رئاسية» شخصية كلفت بمهمة في دولة صديقة، وبدا وكأنه ضمن «إجازات السياحة».

نداء الوطن: خفايا

يقال إن الأجهزة الأمنية سبق وأعطت موافقتها على مضمون العقد بين وزارة الاتصالات وشركة «ستارلينك».

عُلم أن تياراً سياسياً تابعاً لشخصية بارزة قد دعم من تحت الطاولة مرشح «المستقبل» في انتخابات نقابة المحامين في طرابلس سامي الحسن، وأن انسحاب منافسه صفوان المصطفى في بداية الدورة الثانية قد جاء على خلفية نصيحة تلقاها الأخير من نائب طرابلسي.

يتردد أن نقاشاً مفتوحاً في برلمان إحدى الدول الأوروبية حول تعديل منح الجنسية، من باب إلزام طالب الجنسية بالإقرار بحق اسرائيل في الوجود.