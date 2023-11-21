"إدارة بايدن": "إسرائيل" تحاول استفزاز حزب الله واختلاق ذريعة لحرب أوسع في لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

لماذا اختارمستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لأمن الطاقة آموس هوكشتاين" اسرائيل" وليس لبنان كي يتابع التطورات الجنوبية؟

يجيب عن السؤال موقع «اكسيوس» الالكتروني الاميركي، فيشير الى أن وصول هوكشتاين الى الدولة العبرية، هو لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين حول منع نشوب حرب بين "إسرائيل" ولبنان، حسبما قال مسؤولان أميركيان و"إسرائيليان" لـ»أكسيوس».

وعن أهمية زيارة مستشار بايدن "لاسرائيل"، يقول مسؤولون أميركيون إن هناك «قلقاً متزايداً» في البيت الأبيض من أنّ العمل العسكري "الإسرائيلي" في لبنان يؤدي إلى تفاقم التوترات على طول الحدود، ما قد يؤدي إلى حرب إقليمية.

ويضيف هؤلاء المسؤولون: «يشعر البعض في إدارة بايدن بالقلق، من أنّ إسرائيل تحاول استفزاز «حزب الله» واختلاق ذريعة لحرب أوسع في لبنان يمكن أن تجرّ الولايات المتحدة ودولاً أخرى إلى مزيد من الصراع. وينفي المسؤولون "الإسرائيليون" ذلك صراحة».