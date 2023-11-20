عطالله: فليقفلوا أبوابهم وليرحلوا...

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كتب النائب غسان عطالله عبر حسابه على منصّة "أكس":

"بعد أكثر من أربعين يوماً من الهمجية والوحشية ومن الاعتداءات المتكررة على المستشفيات ودور العبادة والمدارس والاطفال والشيوخ والنساء والمدنيين العزل، نسأل العالم ما نفع أن تتكلف الامم جميعها وتؤسس جمعيات غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان وللحفاظ على السلام؟ وما دور الامم المتحدة اذا لم تستطع الالتزام بعدم الانحياز وبحل النزاعات بين الدول؟ فليقفلوا أبوابهم وليرحلوا ولنوزع الأموال التي تصرف عليهم على الفقراء والمحتاجين ولدعم الضعفاء والمظلومين!"