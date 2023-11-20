السيّد: أعانَ الله غزّة وأهلها…

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كتب النّائب السّابق اللّواء جميل السّيّد عبر حسابه على منصّة "أكس":

"خبَر الليلة: " وفدٌ وزاري عربي وإسلامي وصل إلى الصين اليوم وغداً في روسيا إستنهاضاً للمجتمع الدولي لوقف "الكارثة الإنسانية" في غزة"!! بالطبع، مشكور أي تحرُّك يهدف إلى وقف العدوان والمجازر في غزة ولو بعد مرور ٤٥ يوماً على بدئها، ولكن، لا بُدّ من تساؤل بسيط: لماذا تضييع الوقت بالذهاب إلى المسافة الأبعد اي الصين وروسيا، وهما الأقلّ تأثيراً على إسرائيل لإنقاذ غزة وأهلها، بينما البلدان الأقرب الينا مسافةً والأكبر تأثيراً على إسرائيل هي أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا الذين دعموا إسرائيل في حرب غزّة ويمونون عليها أكثر من اي بلد في الشرق والغرب؟! والجواب عندي: أعانَ الله غزّة وأهلها…"