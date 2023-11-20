فياض: قررنا السير بهذه المناقصة

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا ل”اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء” عصر اليوم في السرايا وشارك فيه وزراء: الطاقة والمياه وليد فياض ،المالية يوسف الخليل، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،الأشغال العامة والنقل علي حمية، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، والاتصالات جوني قرم. كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ،المدير العام للمالية جورج معراوي ،ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

تصريح

بعد الاجتماع أدلى الوزير الطاقة بالتصريح الاتي: عرضنا في اجتماع اليوم، بناء على طلبي، موضوع مناقصة الفيول والحاجة الى الاسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على الفيول.

ومن ضمن ما عرضناه جواب هيئة الشراء العام الذي يعتبر ان هناك شوائب في المناقصة، فيما نحن نعتبر انه لا توجد شوائب ولدينا اجوبة واضحة على كل البنود التي اثيرت.ومن ضمن المواضيح المطروحة امكان السير بالعارض الواحد، وبيّنا ان الشروط المطلوبة لهذا الامر متوافرة ومنها ان دفتر الشروط ليس معدا لطرف واحد بل يمكن الافادة منه من قبل عارضين آخرين، بدليل ان دفتر الشروط حازت به في السابق شركات أخرى.

وبنتيجة البحث، قررت اللجنة ان يصار الى السير بهذه المناقصة مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات هيئة الشراء العام،اضافة الى البحث في تقصير المدة الزمنية للمناقصة.