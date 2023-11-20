"التطورات الأخيرة في جنوب لبنان"... بين حجار وسفير فرنسا!

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كتب الوزير هيكتور حجار عبر حسابه على منصة "أكس":

إجتمعت اليوم مع فريق عملي بسفير فرنسا في لبنان السيد هيرفي ماغرو وسفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم، وتركّز الحديث حول التطورات الأخيرة في جنوب لبنان وانعكاسها على اللبنانيين الصامدين في قراهم بالإضافة إلى اللبنانيين النازحين إلى مختلف المناطق. كما دار نقاش حول المساعدات المرتقبة للعام ٢٠٢٤ المخصّصة لقطاع الإستقرار الإجتماعي في لبنان، وجولة أفق حول موضوع النازحين السوريين في لبنان وكيفية معالجة هذا الملف في ظلّ التخفيضات المتعلّقة بالمساعدات المخصّصة لهم.