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بالصورة- سارق مرايا السيّارات في قبضة المعلومات... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

20
NOVEMBER
2023
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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم السّرقة على كلّ الأراضي اللّبنانية، وبعد أن حصلت عدّة جرائم طالت "مرايا خارجية لسيّارات" في مناطق عدّة من محافظتي بيروت وجبل لبنان، كُلِّفت شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها في مواقع حصول السّرقات، حيث تبيّن قيام شخصين بتنفيذ تلك السّرقات، على متن درّاجة آليّة.

بتاريخ 17/11/2023، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والتّقنية، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف أحد المشتبهين في محلّة الحمراء، وهو المدعو: - ح. ع. ر. (من مواليد عام 1999، سوري الجنسيّة)

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه مع شخصٍ آخر بتنفيذ خمس عمليات سرقة مرايا من سيارات، وبيعها في محلّة شاتيلا. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم هذه المديريّة العامّة صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الاتّصال بشعبة المعلومات – فرع بيروت على الرقم 307728-01، تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

 
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