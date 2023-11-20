living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ "الحزب" يصعِّد ضرباته كمّاً ونوعاً... والمزايدة الخطِرة في محاولات التمديد العسكري متواصلة فصولاً!

20
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تدخُل الحرب على الشعب الفلسطيني ومعها فروعها في الجبهات العربية "المساندة"، مرحلةً جديدة من التصعيد، على الرغم من أن جبهة جنوب لبنان تبقى محصورة في الغالب جغرافياً ضمن شريطٍ حدودي في كل من الجانبين.

ذلك أنَّ الضربة الكبيرة التي وجّهها اليمن لإسرائيل عبر احتجاز سفينة إسرائيلية وسوقها إلى الشواطئ اليمنية، تُعد إشارة بالغة الدقة على المستوى الدولي، وتتخطى الكيان الإسرائيلي لتصل إلى القوى الغربية الكبرى وفي طليعتها الولايات المتحدة، مع ما يشكّله البحر الأحمر ومضيق باب المندب من أهميةٍ استراتيجية هائلة.

أما في جنوب لبنان وشمال فلسطين، فبعد الضربات المتعددة التي وجّهها حزب الله أمس لمواقع ومراكز إسرائيلية، وبعد إسقاط مسيرة متطورة، أرسل اليوم الإثنين إشارة جديدة إلى عزمه استمرار وضع الجيش الإسرائيلي تحت النار، مع استهداف ثكنة "برانيت" بصواريخ "بركان"، التي أدّت إلى دمارٍ كبير. ومن شأن هذه الصورة، أن تبقي إسرائيل تحت ضغط الإستنزاف، في الوقت الذي تواصل فيه سياسة "الأرض المحروقة" في غزة، من دون أي أفق سوى التدمير والتهجير.

 

على المستوى الداخلي، يتواصل سياق المزايدة في التعاطي مع ملف اقتراب نهاية ولاية العماد جوزف عون. ذلك أن الذرائع التي يضخها المروجون للتمديد، بلغت مستوى فكاهياً لا بل بالأحرى خطراً بمدى استخفافه بقوانين المؤسسة العسكرية، وأنظمتها، وأعرافها. فزيارة وفد من تكتل القوات اللبنانية بكركي لتأكيد التقاطع مع بكركي في مساعي التمديد، أعقبها تصريح للنائب بيار بو عاصي حصرَ فيها الخبرة العسكرية بالعماد جوزف عون، دون غيره من الضباط العامين، بقوله "نريد قائداً يتمتع بخبرة عسكرية عالية وأي قائد سيعين اليوم لن يكون متمتعاً بخبرة العماد عون"، وكأن المؤسسة الكبيرة انعدمت فيها خبرات الضباط الكبار.

ومن شأن هذا السياق من المزايدات، وإطلاق المواقف غير المستندة إلى الدستور والقانون، أن تزيد من التجاذب والإنقسام الذي ينعكس سلباً على المؤسسة الأكثر تمثيلاً للوجدان الوطني اللبناني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   