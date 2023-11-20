بالصور- انقاذ ٤ مواطنين بينهم طفل حاصرتهم الثلوج على مرتفعات بسكنتا - جرود صنين

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تمكن عناصر من الدفاع المدني، بالتعاون مع سيارات مدنية، وبعد جهود مضنية استمرت منذ الساعة ٩،٠٠ من صباح اليوم الواقع في ٢٠-١١-٢٠٢٣ ولغاية الساعة ١٤،٠٠ من إنقاذ ٣ مواطنين ومعهم طفل في الخامسة من العمر حاصرتهم الثلوج عند تنقلهم على مرتفعات بسكنتا - جرود صنين. وقد واجه العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة نظراً للظروف المناخية الشديدة السوء وانعدام الرؤيا بسبب كثافة الضباب.

وبعد أن تأكد العناصر من سلامة المواطنين الأربعة قاموا بنقلهم الى طريق عام صنين حيث كان بانتظارهم أحد معارفهم لنقلهم الى المدينة.