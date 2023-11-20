إنقاذ 4 مواطنين بينهم طفل حاصرتهم الثلوج في هذه المنطقة...!

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ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني، بالتّعاون مع سيّارات مدنيّة، وبعد جهود مضنية استمرّت منذ السّاعة 9:00 من صباح اليوم ولغاية السّاعة 14:00، من إنقاذ 3 مواطنين ومعهم طفل في الخامسة من العمر، حاصرتهم الثلوج عند تنقّلهم على مرتفعات بسكنتا- جرود صنين".

ولفتت إلى أنّ "العناصر قد واجهوا صعوبات عدّة خلال تنفيذ المهمّة، نظرًا للظّروف المناخيّة الشّديدة السّوء، وانعدام الرّؤية بسبب كثافة الضّباب"، مشيرةً إلى أنّه "بعد أن تأكّد العناصر من سلامة المواطنين الأربعة، قاموا بنقلهم إلى طريق عام صنين، حيث كان بانتظارهم أحد معارفهم لنقلهم إلى المدينة".