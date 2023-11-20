"استهداف تجمع مشاة ‏إسرائيلي".. بيانان جديدان للحزب!

A+
A-
صدر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:15) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 تجمع مشاة إسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية وحققوا فيه اصابات مباشرة.
وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية في لبنان:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:30) من ظهر يوم الاثنين 20-11-2023 بالصواريخ والقذائف المدفعية تجمع مشاة إسرائيلي في مثلث الطيحات وحققوا فيه إصابات مباشرة.