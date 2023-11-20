"استهداف تجمع مشاة ‏إسرائيلي".. بيانان جديدان للحزب!

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صدر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:15) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 تجمع مشاة ‏إسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية وحققوا فيه اصابات مباشرة.

وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية في لبنان:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:30) من ظهر يوم الاثنين 20-11-2023 بالصواريخ ‏و‏القذائف المدفعية تجمع مشاة إسرائيلي في مثلث الطيحات وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏