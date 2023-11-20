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متى ينحسر المنخفض الجوي؟

20
NOVEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم احيانا في الفترة الصباحية مع ارتفاع في درجات الحرارة ، كما تنشط الرياح في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية.
وجاء في النشرة الاتي :
-الحال العامة:  ينحسر تأثير المنخفض الجوي تدريجيا عن الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من صباح هذ االيوم، ثم يتحول الى طقس خريفي متقلب.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني:  بين17 و25 في بيروت ، بين13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  غائم اجمالا في الفترة الصباحية مع بداية الارتفاع في درجات الحرارة ابتداء من فترة الظهيرة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع احتمال أمطار متفرقة مصحوبة برياح ناشطة في المناطق الشمالية في تلك الفترة. يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من الظهر ويتحول الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات .
الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم احيانا في الفترة الصباحية مع ارتفاع في درجات الحرارة ، تنشط الرياح في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية .
الأربعاء:  غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، تنخفض نسبة الرطوبة و تنشط الرياح في المناطق الجنوبية مساء.
الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة.
-الحرارة على الساحل من 15 الى 23 درجة، فوق الجبال من 7 إلى 16 درجة، في الداخل من 8 إلى 18 درجة. 
-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا تتحول الى بعد الظهر الى جنوبية جنوبية غربية، ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و 40 كم/س.
-الانقشاع: متوسط الى سيئ أحيانا بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60 و 80 %
-حال البحر: مائج الى هائج احيانا، حرارة سطح الماء: 25 درجة .
-الضغط الجوي:   758 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6,14
-ساعة غروب الشمس:  16,33

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