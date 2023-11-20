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وفا: إسرائيل تستهدف المستشفى الإندونيسي والعودة في غزة

20
NOVEMBER
2023
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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، إن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت، فجر الإثنين، المستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه.

ونقلت وفا عن مصادر محلية، القول إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف مدفعي لمحيط المستشفى بشكل عنيف، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع أيضا.
 
وأضافت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي قصف منزلا بحي الدرج في مدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين نقلوا إلى المستشفى الإندونيسي.
 
واستهدف الطيران أيضا شقة سكنية في مدينة الشيخ زايد شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي بشكل متواصل لمناطق مختلفة من شمال القطاع.
 
وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد قصف منزلا في سوق مخيم جباليا شمال غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.
 
وقالت وفا إنه لم يتم التأكد من عدد ضحايا الغارات الأخيرة التي تستهدف مناطق متفرقة من شمال القطاع، بسبب صعوبة وصول الطواقم الطبية والدفاع المدني، إضافة إلى انقطاع الاتصالات والإنترنت في تلك المنطقة.
 
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت بوقوع سلسلة غارات مكثفة في شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات.
 
وقالت إن الطائرات الحربية قصفت بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، ما أدى لمقتل عشرات المواطنين أغلبهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، إضافة إلى غارة على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.
 
وفي مدينة غزة، قتل عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، إضافة إلى قصف آخر في حي الصبرة، فيما أن عشرات المواطنين ما زالوا تحت الركام في ظل الأوضاع الجوية الماطرة وصعوبة وصول طواقم الدفاع المدني والإسعاف.
 
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