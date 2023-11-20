الجمهورية: حزب الله طلب التريث في شأن البت بملف قيادة الجيش

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قالت مصادر حكومية لـ«الجمهورية» انّ «اتصالات هادئة تجري بعيداً عن الاضواء في شأن ما يمكن اتخاذه من خطوات لانجاز الاستحقاق العسكري على قاعدة في التأنّي السلامة وفي العجلة الندامة، وعندما تستكمل هذه الاتصالات سيبنى على الشيء مقتضاه».

وعلمت «الجمهورية» من مصدر سياسي مطلع انّ موضوع تفادي الشغور في القيادة العسكرية سيترك الى الربع الساعة الاخير، وقال المصدر: «ما حصل في اليومين الماضيين لا يوحي بالاستعجال واعطاء الملف صفة العاجل والداهم». وكشف انّ «حزب الله» طلب التريث.