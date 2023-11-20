غالانت: «حزب الله» أطلق أكثر من 1000 صاروخ

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله، الأحد، إن إسرائيل تخوض حرباً «متعددة الجبهات» حتى لو تركزت في غزة.

وأضاف غالانت أن «حزب الله» اللبناني أطلق أكثر من 1000 صاروخ على إسرائيل لكنه «يدفع ثمناً باهظاً» كل يوم، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وفيما يتعلق بالضفة الغربية، قال غالانت إن هناك محاولات كثيرة للقيام بعمليات ضد إسرائيليين يتم إحباطها من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وانتقد غالانت إيران، ووصفها بأنها «سبب كل العداء ضد دولة إسرائيل». ومضى يقول: «رصدنا اتجاهاً متزايداً من إيران لتكثيف هجماتها عبر وكلائها في العراق وسوريا واليمن».