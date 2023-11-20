عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 تشرين الثاني 2023

الأخبار: اليمن يوسّع الحرب
تفاؤل بالهدنة: تفاصيل العراقيل الاسرائيلية
المقاومة تطارد الغزاة في شمال ووسط غزة
نداء الوطن: نيران الجنوب تُعطّل الإتصالات وتتخطّى الليطاني و"الحزب" يُطَمئن "الخائفين"
الراعي يربط التمديد للقائد بـ1701: أيّها المعطّلون لا تتلاعبوا بالجيش
النهار: "لا كنسية" تسقط تبديل قائد الجيش قبل الرئاسة
اللواء: الطقس البارد لم يخفِّف حرارة الاشتباك المتصاعد جنوباً
بكركي تعتبر حزب الله يعطِّل التمديد لعون.. والتجاذب يطيِّر الجلسة
الجمهورية: الإستحقاق العسكري قيد إتصالات هادئة
البناء: الأسبوع الثامن لحرب غزة: مجازر الاحتلال مستمرة… وقطر مطمئنة للتفاوض/ القسام تنتقل من الدفاع إلى الهجوم وجبهة لبنان الى تصعيد والعراق يزيد العمليات/ أنصار الله يحتجزون سفينة «إسرائيلية» ويربطون الملاحة الدولية وأمن الطاقة بغزة/
l'orient le jour: Gaza : Washington prépare l'après-guerre