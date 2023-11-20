عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 تشرين الثاني 2023

A + A -

الأخبار: اليمن يوسّع الحرب

تفاؤل بالهدنة: تفاصيل العراقيل الاسرائيلية

المقاومة تطارد الغزاة في شمال ووسط غزة

نداء الوطن: نيران الجنوب تُعطّل الإتصالات وتتخطّى الليطاني و"الحزب" يُطَمئن "الخائفين"

الراعي يربط التمديد للقائد بـ1701: أيّها المعطّلون لا تتلاعبوا بالجيش



النهار: "لا كنسية" تسقط تبديل قائد الجيش قبل الرئاسة



اللواء: الطقس البارد لم يخفِّف حرارة الاشتباك المتصاعد جنوباً

بكركي تعتبر حزب الله يعطِّل التمديد لعون.. والتجاذب يطيِّر الجلسة

الجمهورية: الإستحقاق العسكري قيد إتصالات هادئة

البناء: الأسبوع الثامن لحرب غزة: مجازر الاحتلال مستمرة… وقطر مطمئنة للتفاوض/ القسام تنتقل من الدفاع إلى الهجوم وجبهة لبنان الى تصعيد والعراق يزيد العمليات/ أنصار الله يحتجزون سفينة «إسرائيلية» ويربطون الملاحة الدولية وأمن الطاقة بغزة/

l'orient le jour: Gaza : Washington prépare l'après-guerre