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عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 تشرين الثاني 2023

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الأخبار: اليمن يوسّع الحرب

تفاؤل بالهدنة: تفاصيل العراقيل الاسرائيلية
المقاومة تطارد الغزاة في شمال ووسط غزة

 

 

 

 

نداء الوطن: نيران الجنوب تُعطّل الإتصالات وتتخطّى الليطاني و"الحزب" يُطَمئن "الخائفين"
الراعي يربط التمديد للقائد بـ1701: أيّها المعطّلون لا تتلاعبوا بالجيش

 

 

 


النهار: "لا كنسية" تسقط تبديل قائد الجيش قبل الرئاسة

 

 

 


اللواء: الطقس البارد لم يخفِّف حرارة الاشتباك المتصاعد جنوباً
بكركي تعتبر حزب الله يعطِّل التمديد لعون.. والتجاذب يطيِّر الجلسة

 

 

 

 

الجمهورية: الإستحقاق العسكري قيد إتصالات هادئة

 

 

 

 

البناء: الأسبوع الثامن لحرب غزة: مجازر الاحتلال مستمرة… وقطر مطمئنة للتفاوض/ القسام تنتقل من الدفاع إلى الهجوم وجبهة لبنان الى تصعيد والعراق يزيد العمليات/ أنصار الله يحتجزون سفينة «إسرائيلية» ويربطون الملاحة الدولية وأمن الطاقة بغزة/

 

 

 

 

l'orient le jour: Gaza : Washington prépare l'après-guerre

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