living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قبلان: لا أمن ولا استقرار ولا كيان ولا مصالح وطنية بلا المقاومة

19
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح، أننا "بقلب حرب تقودها واشنطن والأطلسي لإعادة تكوين حضور تل أبيب التي تعيش الصدمة والخيبة جراء حربها على قطاع غزة، ومشروع واشنطن والأطلسي يهدف لإعادة تكوين مصالح تل أبيب على حساب لبنان بل على حساب المنطقة، فما يجري حرب منطقة لا حرب قطاع، وما تقوم به المقاومة على الجبهة الجنوبية دفاع استراتيجي عن لبنان وغزة والمنطقة، ولا أمن ولا استقرار ولا كيان ولا مصالح وطنية بلا المقاومة التي تقود أكبر ملحمة وطنية لحماية لبنان وشعبه ومنع لهيب أخطر حرب تقودها واشنطن وتل أبيب بخلفية مشاريع تدميرية تطال فلسطين وصميم لبنان والمنطقة".

وتابع: "المؤسف أن هناك عمى وطنيا وهو كارثة أسوأ من حرب، والاخطر هو الفقر والجوع الوطني، ولا خوف على لبنان من الخارج إنما الخوف عليه من التقدير السياسي الداخلي الخطأ لجبهة مصالح لبنان، والمجلس النيابي ليس قائمة لاختيار الأطعمة، بل أكبر مؤسسة وطنية لتقدير مصالح لبنان العليا ومنع أي خيار تدميري للبلد، والرئيس نبيه بري في هذا المجال ضمانة القرار الوطني وصمام الأمن السيادي للبلد. والمسؤول عن تضييع مصالح لبنان هو من يقاطع التسوية الوطنية لا من يخوض غمار العالم لإنقاذ لبنان. ومنطق أن نكون أقوياء يفترض أننا عائلة وطنية واحدة، والمعركة الوطنية تمر بالخيارات الوطنية وطبيعة جبهاتها الكيانية والسياسية، والمطلوب كخلصاء تسوية داخلية تطال الرئاسة وما يليها، وهذا يفترض الوقوف على قلق بعضنا وتأكيد أولوياتنا الوطنية ضمن سلة واحدة، والأمن مرتبط بالسياسية وليس العكس، والخطاب الديني والوطني يجب أن يضمن أمن لبنان الكياني والدستوري وحاجات الشراكة الوطنية، والمطلوب أن نربح معركة الوعي الوطني لأنّ البلد في النهاية يبقى شراكة وطن لجميع أبنائه لا مزرعة طوائف تحصد أولادها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   