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قوى الأمن: توقيف شخصين يروجان المواد الممنوعة والمخدرة بين الأوزاعي وخلدة

19
NOVEMBER
2023
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة تجار ومروجي المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصين بتوزيع وترويج المخدرات على طول المسلك الممتد من الأوزاعي إلى خلدة. على أثر ذلك، كلفت القطعات المختصة في الشعبة القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلت الشعبة إلى تحديد هويتهما وهما:

س. ي. (مواليد العام 1988، لبناني) يوجد بحقه /4/ ملاحقات قضائية بجرائم قتل وتأليف عصابة ومخدرات ومخالفة أنظمة سير. م. ع. (مواليد العام 1988، لبناني).

بتاريخ 13/11/2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة الأوزاعي أثناء قيامهما بتوزيع وترويج المخدرات على متن سيارة نوع كيا لون جردوني تم ضبطها، وأثناء عملية التوقيف لم يمتثل الأول لأوامر الدورية وحاول الفرار بعد أن شهر مسدسا حربيا بوجه عناصر الدورية، إلا أنه تم السيطرة عليه وتجريده من سلاحه. بتفتيشهما والسيارة تم ضبط:

/31/ مظروف كوكايين زنة المظروف حوالي/3،8/غ، /131/ مظروف كوكايين مدون عليها "نت اكسترا" زنة المظروف حوالي/2،7/غ، /148/ مظروف كوكايين نت زنتها بالكامل حوالي /496/غ، /56/ مظروف كوكايين مدون عليها نصف غرام أجنبي زنة المظروف حوالي /3/غ، /63/ مظروف كوكايين باز اكسترا زنة المظروف حوالي /4/ غ، /77/ مظروف كوكايين مدون عليها نصف غرام باز اكسترا زنة المظروف حوالي /3/ غ، /90/ مظروف كوكايين مدون عليها غرام نت اكسترا زنة المظروف حوالي /4/غ، /17/ كبسولة كوكايين زنة الكبسولة حوالي /3/غ، /6/ مظاريف كوكايين حجر زنة المظروف حوالي /3/ غ، علبة بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي /20،6/غ، /116/ مظروفا من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /1/ كلغ، /8/ أكياس من مادة الماريجوانا، مسدس حربي مع /16/ طلقة صالحة للاستعمال. 
مبلغ مالي وثلاثة هواتف خليوية.

بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بتوزيع وترويج المخدرات على طول المسلك الممتد من الأوزاعي الى خلدة على متن سيارة الكيا التي أوقفا على متنها، وانهما يعملان لصالح أحد التجار.

تم حجز السيارة عدليا، وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

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