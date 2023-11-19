عناوين الصحف ليوم الأحد 19 تشرين الثاني 2023

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النهار: وسط الاحتدامات والمجازر... تصعيد بلا سيناريو لأزمة التمديد

الأنباء الكويتية: ترقُّب موقف الراعي بوجه معرقلي التمديد لقائد الجيش اليوم وتصعيد لافت في الجنوب والسفارات تتسلح ذاتياً!

الشرق الأوسط: تهجير لاجئي «الشفاء»... وقصف مروع لجباليا

السعودية تعلن بدء اللجنة الوزارية تحركاً دولياً لوقف الحرب على غزة... واستنكار واسع لاستهداف مدرسة... ورفض عربي لنشر قوات في القطاع



الوطن السورية: أخلى بالقوة أكثر من 7 آلاف من الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والنازحين من «الشفاء».. وصواريخ الإبادة الإسرائيلية تواصل ملاحقة مدنيي غزة … مجزرتان مروعتان في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر توقع مئات الشهداء والمؤسسات الأممية تكتفي بالتنديد!